Роналдиньо обвиняют в мошенничестве и могут арестовать

Роналдиньо обвиняется в мошенничестве — он пользовался своей популярностью, чтобы привлекать инвесторов в криптовалютный проект.

Предположительно, футболист совместно со своим братом и деловым партнером Марсело Лара управляли криптовалютой пирамидой через свою компанию 18K Ronaldinho.

Роналдиньо должен был дать показания перед парламентской комиссией, но дважды пропустил заседания. Он объяснил свое отсутствие отменой рейса из-за плохой погоды.

Сообщается, что сотрудники федеральной полиции, исполняющие постановление об изъятии паспорта, не застали Роналдиньо дома, теперь он должен сам сдать документ. Его могут арестовать, чтобы обеспечить явку спортсмена в суд.