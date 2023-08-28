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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналдиньо обвиняют в мошенничестве и могут арестовать

Обладателю «Золотого мяча» 2005 года, экс-футболисту Роналдиньо запретили покидать Бразилию в связи с неявкой на судебные заседания по делу о мошенничестве. Об этом сообщает издание G1 Globo.

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Источник: AFP 2023

Роналдиньо обвиняется в мошенничестве — он пользовался своей популярностью, чтобы привлекать инвесторов в криптовалютный проект.

Предположительно, футболист совместно со своим братом и деловым партнером Марсело Лара управляли криптовалютой пирамидой через свою компанию 18K Ronaldinho.

Роналдиньо должен был дать показания перед парламентской комиссией, но дважды пропустил заседания. Он объяснил свое отсутствие отменой рейса из-за плохой погоды.

Сообщается, что сотрудники федеральной полиции, исполняющие постановление об изъятии паспорта, не застали Роналдиньо дома, теперь он должен сам сдать документ. Его могут арестовать, чтобы обеспечить явку спортсмена в суд.

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 Роналдиньо обвиняют в мошенничестве и могут арестовать
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