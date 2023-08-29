СМИ: «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» $ 162 млн за Салаха

По информации издания, саудовцы сделали Салаха главной целью до закрытия трансферного окна. Отмечается, что сумма сделки составит около $ 108 млн в виде гарантированных выплат «Ливерпулю» и еще $ 54 млн в виде бонусов за результативность. Сообщается, что в «красные» не планируют продавать египетского нападающего.