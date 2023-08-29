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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» $ 162 млн за Салаха

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов предложить $ 162 млн за игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает CBS Sports.

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Источник: Reuters

По информации издания, саудовцы сделали Салаха главной целью до закрытия трансферного окна. Отмечается, что сумма сделки составит около $ 108 млн в виде гарантированных выплат «Ливерпулю» и еще $ 54 млн в виде бонусов за результативность. Сообщается, что в «красные» не планируют продавать египетского нападающего.

Ранее в СМИ появилась информация, что Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад».

Салах стал игроком «Ливерпуля» в 2017 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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СМИ: «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» $ 162 млн за Салаха
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