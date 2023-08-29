СМИ: «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» $ 162 млн за Салаха
Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов предложить $ 162 млн за игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает CBS Sports.
Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов предложить $ 162 млн за игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает CBS Sports.
По информации издания, саудовцы сделали Салаха главной целью до закрытия трансферного окна. Отмечается, что сумма сделки составит около $ 108 млн в виде гарантированных выплат «Ливерпулю» и еще $ 54 млн в виде бонусов за результативность. Сообщается, что в «красные» не планируют продавать египетского нападающего.
Ранее в СМИ появилась информация, что Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад».
Салах стал игроком «Ливерпуля» в 2017 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.