Бекхэм рассказал, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор

«И даже сейчас, хоть мне 47 лет, я виню себя за то, что произошло. До сих пор», — сказал он, комментируя свое удаление в эпизоде с Диего Симеоне. После того матча Англия вылетела с чемпионата мира.
Бекхэм признался, что на протяжении нескольких месяцев после этого он чувствовал себя подавленным на фоне масштабного осуждения его поступка английскими болельщиками. Жена футболиста Виктория заявила, что ей до сих пор хочется «убить» всех тех, кто плохо относился к ее мужу. Сам Бекхэм сказал, что не знает, как ему удалось пережить тот период.
За свою карьеру Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос- Анджелес Гэлакси». Он в том числе побеждал в чемпионате Англии, Испании, Франции и стал победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Дэвид является совладельцем американского клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.