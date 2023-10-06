Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Нант
Футбол. Еврокубки
5.10
Спартак Тр
Фенербахче
12
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Бекхэм рассказал, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в документальном сериале Netflix о себе признался, что до сих пор жалеет об удалении во время матча ЧМ-1998 между Англией и Аргентиной.

Наверх
Источник: AP 2023

«И даже сейчас, хоть мне 47 лет, я виню себя за то, что произошло. До сих пор», — сказал он, комментируя свое удаление в эпизоде с Диего Симеоне. После того матча Англия вылетела с чемпионата мира.

Бекхэм признался, что на протяжении нескольких месяцев после этого он чувствовал себя подавленным на фоне масштабного осуждения его поступка английскими болельщиками. Жена футболиста Виктория заявила, что ей до сих пор хочется «убить» всех тех, кто плохо относился к ее мужу. Сам Бекхэм сказал, что не знает, как ему удалось пережить тот период.

За свою карьеру Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос- Анджелес Гэлакси». Он в том числе побеждал в чемпионате Англии, Испании, Франции и стал победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Дэвид является совладельцем американского клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Полиция задержала двух игроков «Легии» после матча с АЗ
Бекхэм рассказал, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь