Бекхэм рассказал, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор

«И даже сейчас, хоть мне 47 лет, я виню себя за то, что произошло. До сих пор», — сказал он, комментируя свое удаление в эпизоде с Диего Симеоне. После того матча Англия вылетела с чемпионата мира.

Бекхэм признался, что на протяжении нескольких месяцев после этого он чувствовал себя подавленным на фоне масштабного осуждения его поступка английскими болельщиками. Жена футболиста Виктория заявила, что ей до сих пор хочется «убить» всех тех, кто плохо относился к ее мужу. Сам Бекхэм сказал, что не знает, как ему удалось пережить тот период.