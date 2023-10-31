Бекхэм устроит вечеринку в Майами в честь «Золотого мяча» Месси
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пообещал устроить вечеринку для звездного нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пообещал устроить вечеринку для звездного нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.
В понедельник, 30 октября, Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Награду 36-летнему аргентинцу вручал лично Дэвид Бекхэм.
«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси. Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», — сказал Бекхэм.
В прошлом сезоне Месси провел 41 матч за «Пари Сен-Жермен», в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Также на счету Месси первая в карьере победа со сборной Аргентины на чемпионате мира. На мундиале в Катаре Месси провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи, а также стал лучшим игроком турнира.