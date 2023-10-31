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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Бекхэм устроит вечеринку в Майами в честь «Золотого мяча» Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пообещал устроить вечеринку для звездного нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

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В понедельник, 30 октября, Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Награду 36-летнему аргентинцу вручал лично Дэвид Бекхэм.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси. Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», — сказал Бекхэм.

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В прошлом сезоне Месси провел 41 матч за «Пари Сен-Жермен», в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Также на счету Месси первая в карьере победа со сборной Аргентины на чемпионате мира. На мундиале в Катаре Месси провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи, а также стал лучшим игроком турнира.

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