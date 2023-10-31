Бекхэм устроит вечеринку в Майами в честь «Золотого мяча» Месси

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В понедельник, 30 октября, Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Награду 36-летнему аргентинцу вручал лично Дэвид Бекхэм.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239661&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси. Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», — сказал Бекхэм.

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