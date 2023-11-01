Роналду жестом призвал заменить судью во время матча: видео

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду по ходу матча был недоволен судейством. На 12-й минуте матча судья показал португальцу желтую карточку, а в добавленное к первому тайму время удалил его одноклубника Андерсона Талиску. После этого Роналду продемонстрировал жест замены и пальцем указал на рефери.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=89f825d36ae56f27&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239663" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу игры 38-летний португалец так и не смог отметиться результативными действиями. Единственный мяч в игре на 107-й минуте забил экс-футболист «Ливерпуля» и «Баварии» Садио Мане.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.