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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду жестом призвал заменить судью во время матча: видео

«Аль-Наср» в дополнительное время одержал победу над «Аль-Иттифаком» (1:0 д.в) в матче ⅛ финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду по ходу матча был недоволен судейством. На 12-й минуте матча судья показал португальцу желтую карточку, а в добавленное к первому тайму время удалил его одноклубника Андерсона Талиску. После этого Роналду продемонстрировал жест замены и пальцем указал на рефери.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу игры 38-летний португалец так и не смог отметиться результативными действиями. Единственный мяч в игре на 107-й минуте забил экс-футболист «Ливерпуля» и «Баварии» Садио Мане.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, на четыре балла отставая от «Аль-Хиляля». Следующий матч в саудовской лиге «Аль-Наср» проведет 4 ноября дома против команды «Аль-Халидж».

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