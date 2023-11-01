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16:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Попавший в ДТП воспитанник «Амкара» умер в больнице

Президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что попавший в ДТП игрок нижнетагильской команды «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов скончался сегодня утром. Об этом сообщает РИА Новости.

Амкар
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Источник: ФК «Амкар»

Четыре футболиста команды 11 октября попали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. От полученных травм на месте скончался 33-летний защитник Евгений Ситников, 21-летний полузащитник Кирилл Мыльников и 23-летний полузащитник Денис Федорочев отделались травмами различной степени тяжести.

21-летний нападающий Кирилл Кочетов все это время находился в коме и спустя 21 день не приходя в сознание скончался. Пресс-службы «Уральца-ТС» и «Амкара», воспитанником которого являлся Кочетов, заявили, что клубы окажут семье футболиста всю необходимую помощь.

Кочетов был арендован у «Амкара» минувшим летом. За «Уралец-ТС» футболист провел 13 матчей и забил один мяч. Также футболист выступал за пермские клубы «Звезда» и «Амкар», а также за миасское «Торпедо». Всего на его счету 45 матчей на профессиональном уровне, в которых он забил четыре мяча и сделал две результативных передачи.

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