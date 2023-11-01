Попавший в ДТП воспитанник «Амкара» умер в больнице

21-летний нападающий Кирилл Кочетов все это время находился в коме и спустя 21 день не приходя в сознание скончался. Пресс-службы «Уральца-ТС» и «Амкара», воспитанником которого являлся Кочетов, заявили, что клубы окажут семье футболиста всю необходимую помощь.

Кочетов был арендован у «Амкара» минувшим летом. За «Уралец-ТС» футболист провел 13 матчей и забил один мяч. Также футболист выступал за пермские клубы «Звезда» и «Амкар», а также за миасское «Торпедо». Всего на его счету 45 матчей на профессиональном уровне, в которых он забил четыре мяча и сделал две результативных передачи.