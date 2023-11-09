Североирландские команды пробили 44 послематчевых пенальти
Футбольные клубы «Баллимена Юнайтед» и «Колрейн» провели одну из самых продолжительных серий послематчевых пенальти в истории футбола в матче Кубка лиги Северной Ирландии.
Футбольные клубы «Баллимена Юнайтед» и «Колрейн» провели одну из самых продолжительных серий послематчевых пенальти в истории футбола в матче Кубка лиги Северной Ирландии.
В основное и дополнительное время матча ⅛ финала Кубка лиги команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1. В серии пенальти они нанесли 44 удара по воротам. В следующий раунд прошел «Колрейн», победив со счетом 18:17. Вратарь «Баллимины» Сэм Джонстон не реализовал свой 11-метровый.
Как сообщает Goal, эта серия пенальти стала самой продолжительной в истории Северной Ирландии и вошла в тройку самых длинных в мировой истории.
В прошлом году «Вашингтон» и «Бедлингтон» из 10-го дивизиона чемпионата Англии нанесли 54 удара в серии.
На профессиональном уровне официально зарегистрированный в Книге Гиннесса рекорд принадлежит клубам из Намибии: в 2005 году в финальном матче Кубка страны «КК Пэлас» и «Сивикс» 48 раз били по воротам друг друга. Со счетом 17:16 успех в серии праздновали «Сивикс». Отдельным игрокам пришлось подходить к точке в третий раз, а сама серия пенальти продолжалась почти столько же, сколько основное время матча.