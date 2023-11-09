Североирландские команды пробили 44 послематчевых пенальти

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=df8bdd6876bbc0cc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239723" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В основное и дополнительное время матча ⅛ финала Кубка лиги команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1. В серии пенальти они нанесли 44 удара по воротам. В следующий раунд прошел «Колрейн», победив со счетом 18:17. Вратарь «Баллимины» Сэм Джонстон не реализовал свой 11-метровый.

Как сообщает Goal, эта серия пенальти стала самой продолжительной в истории Северной Ирландии и вошла в тройку самых длинных в мировой истории.

В прошлом году «Вашингтон» и «Бедлингтон» из 10-го дивизиона чемпионата Англии нанесли 54 удара в серии.