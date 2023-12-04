СМИ: уволенному из-за поцелуя Рубиалесу предложили новую работу
Луис Рубиалес руководил Королевской испанской футбольной федерацией с мая 2018 года. Осенью он покинул пост после скандала с поцелуем футболистки Эрмосо.
Луис Рубиалес руководил Королевской испанской футбольной федерацией с мая 2018 года. Осенью он покинул пост после скандала с поцелуем футболистки Эрмосо.
Как сообщают испанские СМИ. бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии войти в команду по продвижению заявки этой страны на чемпионат мира по футболу 2034 года.
Отмечается, что в Саудовской Аравии помнят и ценят роль Рубиалеса в проведении Суперкубка Испании на территории этой страны. Это была его первая крупная сделка на посту главы RFEF, принесшая испанской федерации 40 миллионов евро.
Саудовская Аравия осталась единственной страной, которая претендует на право проведения чемпионата мира 2034 года. Администрация ФИФА тщательно проверит процедуру подачи заявок, после чего хозяева чемпионатов мира 2030 и 2034 годов будут официально назначены на конгрессе ФИФА в четвертом квартале 2024 года.
20 августа во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 46-летний Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В сентябре испанская прокуратура предъявила Рубиалесу обвинение в сексуализированном насилии: чиновник может получить до четырех лет тюрьмы.