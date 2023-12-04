СМИ: уволенному из-за поцелуя Рубиалесу предложили новую работу

Как сообщают испанские СМИ. бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии войти в команду по продвижению заявки этой страны на чемпионат мира по футболу 2034 года.

Отмечается, что в Саудовской Аравии помнят и ценят роль Рубиалеса в проведении Суперкубка Испании на территории этой страны. Это была его первая крупная сделка на посту главы RFEF, принесшая испанской федерации 40 миллионов евро.

Саудовская Аравия осталась единственной страной, которая претендует на право проведения чемпионата мира 2034 года. Администрация ФИФА тщательно проверит процедуру подачи заявок, после чего хозяева чемпионатов мира 2030 и 2034 годов будут официально назначены на конгрессе ФИФА в четвертом квартале 2024 года.