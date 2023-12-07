Клуб Пеле и Неймара впервые за 111 лет вылетел из чемпионата Бразилии
«Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном туре чемпионата Бразилии и впервые в своей истории вылетел из высшего футбольного дивизиона.
«Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном туре чемпионата Бразилии и впервые в своей истории вылетел из высшего футбольного дивизиона.
Один из самых титулованных клубов Бразилии, за который в разные годы выступали лучшие бомбардиры бразильской сборной Пеле и Неймар, закончил сезон с тремя поражениями подряд. проиграв «Байе» борьбу за спасительное 16-е место в турнирной таблице.
В заключительном туре «Сантос» устраивала только победа, так как «Байя» в параллельной встрече сумела разгромить «Атлетико Минейро» (4:1).
Таким образом «Сантос» впервые с момента своего основания в 1912 году покинет чемпионат Бразилии и следующий год начнет во втором бразильском дивизионе. Сообщается, что разочарованные вылетом команды фанаты жгут автомобили в окрестностях стадиона в Сан-Паулу.
Чемпионом Бразилии во второй раз подряд стал «Палмейрас». Вторым финишировал «Гремио», ведомый бывшим нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом. Третьим стал «Атлетико Минейро», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк.