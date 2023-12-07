Клуб Пеле и Неймара впервые за 111 лет вылетел из чемпионата Бразилии

Источник: Соцсети

Один из самых титулованных клубов Бразилии, за который в разные годы выступали лучшие бомбардиры бразильской сборной Пеле и Неймар, закончил сезон с тремя поражениями подряд. проиграв «Байе» борьбу за спасительное 16-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре «Сантос» устраивала только победа, так как «Байя» в параллельной встрече сумела разгромить «Атлетико Минейро» (4:1).

Таким образом «Сантос» впервые с момента своего основания в 1912 году покинет чемпионат Бразилии и следующий год начнет во втором бразильском дивизионе. Сообщается, что разочарованные вылетом команды фанаты жгут автомобили в окрестностях стадиона в Сан-Паулу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a7d2a29f066b647c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239963" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.