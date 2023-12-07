Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
6.12
Астон Вилла
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
6.12
Манчестер Юнайтед
Челси
21
Футбол. Зарубежный
6.12
Марсель
Лион
30
Футбол. Еврокубки
6.12
Вильярреал
Маккаби Хайфа
00
Футбол. Зарубежный
6.12
Брайтон
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
6.12
Фулхэм
Ноттингем Форест
50
Футбол. Зарубежный
6.12
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
6.12
Кристал Пэлас
Борнмут
02
Все события
Фоторепортажи
66Фанатки в Самаре нарекли Гуменника Царем
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб Пеле и Неймара впервые за 111 лет вылетел из чемпионата Бразилии

«Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном туре чемпионата Бразилии и впервые в своей истории вылетел из высшего футбольного дивизиона.

Сантос
Наверх
Источник: Соцсети

Один из самых титулованных клубов Бразилии, за который в разные годы выступали лучшие бомбардиры бразильской сборной Пеле и Неймар, закончил сезон с тремя поражениями подряд. проиграв «Байе» борьбу за спасительное 16-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре «Сантос» устраивала только победа, так как «Байя» в параллельной встрече сумела разгромить «Атлетико Минейро» (4:1).

Таким образом «Сантос» впервые с момента своего основания в 1912 году покинет чемпионат Бразилии и следующий год начнет во втором бразильском дивизионе. Сообщается, что разочарованные вылетом команды фанаты жгут автомобили в окрестностях стадиона в Сан-Паулу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионом Бразилии во второй раз подряд стал «Палмейрас». Вторым финишировал «Гремио», ведомый бывшим нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом. Третьим стал «Атлетико Минейро», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Australian Open-2024 сыграют не менее 18 российских теннисистов
Ковальчук: У меня есть недосказанность по отношению к «Спартаку»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь