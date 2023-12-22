Ринат Дасаев вошел в рейтинг лучших футболистов 80-х годов

Один из лучших голкиперов в истории отечественного футбола расположился на 22-м месте.

«Дасаев считается вторым лучшим российским вратарем всех времен, уступая лишь неподражаемому Льву Яшину. Он провел 91 матч за сборную Советского Союза и был ее основным вратарем в 80-х годах. В 1982 году Дасаев выиграл награду лучшему футболисту страны, а в 1988 году вывел сборную СССР в финал чемпионат Европы, за что был признан IFFHS лучшим вратарем планеты», — говорится в сопроводительном тексте.

С 1978-го по 1988 год Дасаев выступал за московский «Спартак», с которым дважды становился чемпионом СССР и еще пять раз завоевывал серебряные медали. Заключительные годы карьеры вратарь провел в испанской «Севилье», которая купила его у «красно-белых» за два миллиона долларов. За всю свою карьеру Дасаев провел 229 «сухих» матчей и долгое время возглавлял клуб Льва Яшина, пока в 2015 году его достижение не превзошел вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Рядом с Дасаевым расположились его партнеры по советской сборной — украинцы Игорь Беланов и Олег Блохин, легенды киевского «Динамо», занявшие в рейтинге 18-е и 19-е места соответственно. Они были единственными советскими футболистами, кому удалось повторить успех Яшина и выиграть «Золотой мяч». Блохин стал обладателем приза лучшему футболисту мира в 1975 году, а Беланов — в 1986-м.

Возглавил рейтинг аргентинский нападающий Диего Марадона. Вместе с ним в тройку вошли трехкратные обладатели «Золотого мяча» Мишель Платини и Марко ван Бастен.

Лучшие футболисты 80-х по версии FourFourTwo