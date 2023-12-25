В Саудовской Аравии планируют смягчить лимит на легионеров

На данный момент в главной лиге Саудовской Аравии разрешено выпускать на поле не более восьми иностранных игроков. Это ограничение действует с прошлого сезона. До сезона-2016/17 в лиге действовал более жесткий лимит на легионеров, позволявший иметь в команде не более четырех иностранных футболистов.

В Про-Лиге считают, что смягчение действующего лимита расширить возможности саудовских клубов на трансферном рынке и позволит приобретать больше статусных футболистов. Это, в свою очередь, должно повысить бренд турнира и придать чемпионату большую силу на мировой арене.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно клубы из Саудовской Аравии потратили 875,4 млн долларов на привлечение иностранных игроков. В местный чемпионат перебрались такие статусные игроки как Неймар, Карим Бензема, Рияд Марез, Садио Мане, Роберто Фирмино, Марсело Брозович и другие.