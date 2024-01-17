«Вообще конфуз»: Аршавин — о признании Месси лучшим игроком года

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о церемонии вручения награды.

— Справедливо или нет, трудно говорить. Тут у каждого свои вкусы. Я являюсь большим поклонником Лионеля Месси, его футбольного таланта. Но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил это награду.

Его по факту не было на мероприятии, это вообще конфуз для любой такой церемонии, когда человек, который получает главную награду, не пришел на нее. Здесь организаторам большой минус. Тьерри Анри пытался спасти ситуацию, а те двое, которые не номинированы, понятное дело не приехали — никто не хочет участвовать при триумфе других. А до Месси в Майами, наверное, не дозвонились. Не захотелось приезжать в дождливый Лондон из теплого Майами. Может быть, наоборот, он подумал, что ему не будут давать награду, зачем тогда приезжать.

На самом деле, я думаю, ФИФА хотела навязать конкурентную борьбу «Золотому мячу», но пошла по более легкому маршруту, просто привязав себя. Я знал, что какая-то премия еще существует, но, если честно, это жалкое подобие «Золотого мяча», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».