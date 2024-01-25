Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
26.01
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
26.01
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.01
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
12Рождественская победа Андрея Рублева
13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси спустил на воду круизный лайнер стоимостью $2 млрд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с командой принял участие в церемонии спуска на воду самого большого в мире круизного лайнера.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Месси и его товарищи по команде приняли участие в церемонии, где присвоили новое имя круизному лайнеру компании Royal Caribbean и спустили его на воду, а также презентовали новую форму с логотипом компании, которая стала спонсором клуба. Лайнер стал самым большим в мире. Его длина составила 365 метров он имеет 20 палуб и весит 250 тысяч брутто-тонн, вмещает 7600 пассажиров, а его строительство обошлось в $2 млрд.

Месси предоставили право назвать судно, он выбрал имя «Икона морей».

«Для меня это большая честь, и я знаю, что это значит для города Майами и всего мира. Итак, я называю этот корабль “Икона морей”. Да благословит Бог вас и всех людей, которые будут плыть с ним», — сказал Месси.

 Гол Облякова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» на сборах в Абу-Даби
Месси спустил на воду круизный лайнер стоимостью $2 млрд
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь