Месси спустил на воду круизный лайнер стоимостью $2 млрд

Месси и его товарищи по команде приняли участие в церемонии, где присвоили новое имя круизному лайнеру компании Royal Caribbean и спустили его на воду, а также презентовали новую форму с логотипом компании, которая стала спонсором клуба. Лайнер стал самым большим в мире. Его длина составила 365 метров он имеет 20 палуб и весит 250 тысяч брутто-тонн, вмещает 7600 пассажиров, а его строительство обошлось в $2 млрд.