Месси спустил на воду круизный лайнер стоимостью $2 млрд
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с командой принял участие в церемонии спуска на воду самого большого в мире круизного лайнера.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с командой принял участие в церемонии спуска на воду самого большого в мире круизного лайнера.
Месси и его товарищи по команде приняли участие в церемонии, где присвоили новое имя круизному лайнеру компании Royal Caribbean и спустили его на воду, а также презентовали новую форму с логотипом компании, которая стала спонсором клуба. Лайнер стал самым большим в мире. Его длина составила 365 метров он имеет 20 палуб и весит 250 тысяч брутто-тонн, вмещает 7600 пассажиров, а его строительство обошлось в $2 млрд.
Месси предоставили право назвать судно, он выбрал имя «Икона морей».
«Для меня это большая честь, и я знаю, что это значит для города Майами и всего мира. Итак, я называю этот корабль “Икона морей”. Да благословит Бог вас и всех людей, которые будут плыть с ним», — сказал Месси.