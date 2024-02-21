Президент Аргентины считает Месси лучше Марадоны

«Месси — лучший футболист всех времен и народов. Есть статья под названием “Месси невозможен”, в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах игры. Он монстр.



У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы хотел, это должно быть интересно. Я собираюсь поговорить с самыми важными аргентинцами в мире. Я разговаривал с Папой, с королевой Нидерландов Максимой… Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси.



Марадона был замечательным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Хотя, на мой взгляд, он не был лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью, было его личным делом», — приводит слова Милея AS.