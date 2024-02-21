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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Аргентины считает Месси лучше Марадоны

Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей заявил, что Месси является лучшим футболистом в истории.

Аргентина
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Источник: Reuters

Вступивший на пост президента Аргентины в декабре 2023 года Хавьер Милей уже не в первый раз отметил, что считает Месси лучше Марадоны. Впервые он сказал об этом после смерти Диего Марадоны в 2020 году.

«Месси — лучший футболист всех времен и народов. Есть статья под названием “Месси невозможен”, в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах игры. Он монстр.

У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы хотел, это должно быть интересно. Я собираюсь поговорить с самыми важными аргентинцами в мире. Я разговаривал с Папой, с королевой Нидерландов Максимой… Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси.

Марадона был замечательным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Хотя, на мой взгляд, он не был лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью, было его личным делом», — приводит слова Милея AS.

 Президент Аргентины считает Месси лучше Марадоны
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