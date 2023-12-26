Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов в истории

Помимо Яшина, в список из 50 самых влиятельных футболистов мира вошли англичанин Дэвид Бекхэм, французы Зинедин Зидан и Тьерри Анри, испанец Андрес Иньеста, аргентинцы Диего Марадона и Лионель Месси, бразильцы Пеле и Неймар и португалец Криштиану Роналду. В списке присутствуют и две женщины — англичанка Келли Смит и бразильянка Марта.

Яшин также занял 16-е место в рейтинге лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo.

Ранее фильм про легендарного советского голкипера получил главный приз на фестивале спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival.

Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 год. С «Динамо» он пять раз выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР голкипер выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.