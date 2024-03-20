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19:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Фабио Капелло отреагировал на смерть Василия Уткина

19 марта известный спортивный журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, комментатора и блогера Василия Уткина.

«Я слышал об этом журналисте, когда работал в сборной. Очень жаль, когда мастера своего дела уходят из жизни. Тем более он был так молод. Мои соболезнования», — цитирует Капелло «Советский спорт».

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Также стало известно, что перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии будет акция памяти Василия Уткина.

 Фабио Капелло отреагировал на смерть Василия Уткина
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