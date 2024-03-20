Фабио Капелло отреагировал на смерть Василия Уткина
19 марта известный спортивный журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.
19 марта известный спортивный журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, комментатора и блогера Василия Уткина.
«Я слышал об этом журналисте, когда работал в сборной. Очень жаль, когда мастера своего дела уходят из жизни. Тем более он был так молод. Мои соболезнования», — цитирует Капелло «Советский спорт».
Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».
Также стало известно, что перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии будет акция памяти Василия Уткина.