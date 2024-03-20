Перед матчем Россия — Сербии будет акция памяти Василия Уткина
Товарищеский матч состоится 21 марта на стадионе «Динамо».
Товарищеский матч состоится 21 марта на стадионе «Динамо».
19 марта в возрасте 52 лет ушел из жизни известный журналист Василий Уткин. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что перед товарищеским матчем сборных России и Сербии состоится акция памяти Уткина.
«На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь», — цитирует Терешина «Чемпионат».
Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».
Российские клубы и сборные последние два года отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведет две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).