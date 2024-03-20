Перед матчем Россия — Сербии будет акция памяти Василия Уткина

Источник: https://vk.com/egrisi_afc

19 марта в возрасте 52 лет ушел из жизни известный журналист Василий Уткин. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что перед товарищеским матчем сборных России и Сербии состоится акция памяти Уткина.

«На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь», — цитирует Терешина «Чемпионат».

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».