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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Перед матчем Россия — Сербии будет акция памяти Василия Уткина

Товарищеский матч состоится 21 марта на стадионе «Динамо».

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: https://vk.com/egrisi_afc

19 марта в возрасте 52 лет ушел из жизни известный журналист Василий Уткин. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что перед товарищеским матчем сборных России и Сербии состоится акция памяти Уткина.

«На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь», — цитирует Терешина «Чемпионат».

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Российские клубы и сборные последние два года отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведет две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).

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Перед матчем Россия — Сербии будет акция памяти Василия Уткина
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