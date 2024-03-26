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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Атлетико» внес залог за Дани Алвеса в размере 1 млн евро

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу покинуть испанскую тюрьму. Об этом сообщает Dailysports.

Источник: Reuters

По информации источника, именно Депай внес в суд Барселоны залог в размере одного миллиона евро, который позволил Алвесу выйти на свободу на время рассмотрения апелляции по своему приговору. 40-летний бразилец не располагает требуемой суммой из-за долгов и заморозки банковских счетов.

Отмечается, что Депай сдружился с Алвесом в сезоне-2021/22 во время совместных выступлений за «Барселону». Ранее сообщалось, что представители бразильца пытались взять кредит, чтобы внести требуемую сумму в качестве залога.

Алвес вышел из тюрьмы в понедельник, 25 марта. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев.

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22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.

Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.

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