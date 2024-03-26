Игрок «Атлетико» внес залог за Дани Алвеса в размере 1 млн евро
Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу покинуть испанскую тюрьму. Об этом сообщает Dailysports.
Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу покинуть испанскую тюрьму. Об этом сообщает Dailysports.
По информации источника, именно Депай внес в суд Барселоны залог в размере одного миллиона евро, который позволил Алвесу выйти на свободу на время рассмотрения апелляции по своему приговору. 40-летний бразилец не располагает требуемой суммой из-за долгов и заморозки банковских счетов.
Отмечается, что Депай сдружился с Алвесом в сезоне-2021/22 во время совместных выступлений за «Барселону». Ранее сообщалось, что представители бразильца пытались взять кредит, чтобы внести требуемую сумму в качестве залога.
Алвес вышел из тюрьмы в понедельник, 25 марта. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев.
22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.
Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.