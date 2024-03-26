Игрок «Атлетико» внес залог за Дани Алвеса в размере 1 млн евро

По информации источника, именно Депай внес в суд Барселоны залог в размере одного миллиона евро, который позволил Алвесу выйти на свободу на время рассмотрения апелляции по своему приговору. 40-летний бразилец не располагает требуемой суммой из-за долгов и заморозки банковских счетов.

Отмечается, что Депай сдружился с Алвесом в сезоне-2021/22 во время совместных выступлений за «Барселону». Ранее сообщалось, что представители бразильца пытались взять кредит, чтобы внести требуемую сумму в качестве залога.

Алвес вышел из тюрьмы в понедельник, 25 марта. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a3ef42ef40152a8f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240902" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.