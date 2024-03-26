Трансферная стоимость Месси за последний год упала на треть

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сохранил звание самого дорогого игрока лиги. За последние три месяца его трансферная стоимость сократилась на 5 млн и теперь составляет 30 млн евро. За последний год 36-летний аргентинец подешевел на 15 млн евро.

Стоит отметить, что Месси остается самым дорогим футболистом планеты в возрастной категории от 33 лет и старше.

В десятку самых дорогих игроков МЛС вошли бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Рики Пуч и бывший нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси.

Список самых дорогих футболистов МЛС:

Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина) — 30 млн евро; Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», Аргентина) — 27 млн евро; Факундо Торрес («Орландо Сити», Уругвай) — 14 млн евро; Кучо Эрнандес («Коламбус Крю», Колумбия) — 13 млн евро; Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси», Испания) — 12 млн евро; Хани Мухтар («Нэшвилл», Орландо) — 12 млн евро; Уго Кейперс («Чикаго Файр», Бельгия) — 11 млн евро; Таллес Магно («Нью-Йорк Сити», Бразилия) — 10 млн евро; Себастьян Дриусси («Остин», Аргентина) — 10 млн евро; Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон) — 10 млн евро.