Трансферная стоимость Месси за последний год упала на треть
Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков американской лиги МЛС.
Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков американской лиги МЛС.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сохранил звание самого дорогого игрока лиги. За последние три месяца его трансферная стоимость сократилась на 5 млн и теперь составляет 30 млн евро. За последний год 36-летний аргентинец подешевел на 15 млн евро.
Стоит отметить, что Месси остается самым дорогим футболистом планеты в возрастной категории от 33 лет и старше.
В десятку самых дорогих игроков МЛС вошли бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Рики Пуч и бывший нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси.
Список самых дорогих футболистов МЛС:
Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом прошлого года. За клуб из Флориды он провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.