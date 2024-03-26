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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Трансферная стоимость Месси за последний год упала на треть

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков американской лиги МЛС.

Источник: AP 2023

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сохранил звание самого дорогого игрока лиги. За последние три месяца его трансферная стоимость сократилась на 5 млн и теперь составляет 30 млн евро. За последний год 36-летний аргентинец подешевел на 15 млн евро.

Стоит отметить, что Месси остается самым дорогим футболистом планеты в возрастной категории от 33 лет и старше.

В десятку самых дорогих игроков МЛС вошли бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Рики Пуч и бывший нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси.

Список самых дорогих футболистов МЛС:

  1. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина) — 30 млн евро;
  2. Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», Аргентина) — 27 млн евро;
  3. Факундо Торрес («Орландо Сити», Уругвай) — 14 млн евро;
  4. Кучо Эрнандес («Коламбус Крю», Колумбия) — 13 млн евро;
  5. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси», Испания) — 12 млн евро;
  6. Хани Мухтар («Нэшвилл», Орландо) — 12 млн евро;
  7. Уго Кейперс («Чикаго Файр», Бельгия) — 11 млн евро;
  8. Таллес Магно («Нью-Йорк Сити», Бразилия) — 10 млн евро;
  9. Себастьян Дриусси («Остин», Аргентина) — 10 млн евро;
  10. Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон) — 10 млн евро.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом прошлого года. За клуб из Флориды он провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.

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