Интересовавший «Спартак» бразилец дисквалифицирован на два года

27-летний нападающий «Фламенго» Габигол дисквалифицирован за попытки мошенничества с допинг-пробой.

Как сообщает Globo, Габигол пытался сорвать внеплановую проверку на допинг в апреле 2023 года. Форвард долгое время игнорировал антидопинговых контролеров, ругался с употреблением грубых слов. Во время сдачи пробы мочи спортсмен прикрывался от контролеров, что запрещено правилами. Двухлетняя дисквалификация футболиста отсчитывается с момента теста и закончится закончится 8 апреля 2025 года.

Футболист не признает свою вину и намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. На срок наказания Габигол не сможет тренироваться с «Фламенго». Клуб уже пообещал нападающему помочь с апелляцией. Срок действия контракта Габигола с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.

Летом 2023 года появлялась информация о том, что бразильский форвард попал в сферу интересов московского «Спартака», однако сделка не состоялась из-за требований бразильца по зарплате.