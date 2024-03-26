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13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Интересовавший «Спартак» бразилец дисквалифицирован на два года

Габриэл Барбоза, известный как Габигол, наказан за попытку подделки допинг-теста.

Источник: AP 2023

27-летний нападающий «Фламенго» Габигол дисквалифицирован за попытки мошенничества с допинг-пробой.

Как сообщает Globo, Габигол пытался сорвать внеплановую проверку на допинг в апреле 2023 года. Форвард долгое время игнорировал антидопинговых контролеров, ругался с употреблением грубых слов. Во время сдачи пробы мочи спортсмен прикрывался от контролеров, что запрещено правилами. Двухлетняя дисквалификация футболиста отсчитывается с момента теста и закончится закончится 8 апреля 2025 года.

Футболист не признает свою вину и намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. На срок наказания Габигол не сможет тренироваться с «Фламенго». Клуб уже пообещал нападающему помочь с апелляцией. Срок действия контракта Габигола с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.

Летом 2023 года появлялась информация о том, что бразильский форвард попал в сферу интересов московского «Спартака», однако сделка не состоялась из-за требований бразильца по зарплате.

В прошлом сезоне Габигол провел 56 матчей, забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи. В активе футболиста 18 матчей и 5 мячей за сборную Бразилии.

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