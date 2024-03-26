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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду стал лидером по упущенным моментам в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лидером чемпионата по упущенным голевым моментам в этом сезоне.

Источник: Reuters

Портал Sofascore представил рейтинг футболистов чемпионата Саудовской Аравии по количеству упущенных голевых моментов в этом сезоне.

Лидером рейтинга стал 39-летний португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Он не реализовал 20 голевых шансов. Второе место занял нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович, который упустил 19 голевых моментов, тройку замкнул нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле — 15.

Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах.

Криштиану Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он получает €200 млн за сезон.

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