Роналду стал лидером по упущенным моментам в чемпионате Саудовской Аравии

Портал Sofascore представил рейтинг футболистов чемпионата Саудовской Аравии по количеству упущенных голевых моментов в этом сезоне.

Лидером рейтинга стал 39-летний португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Он не реализовал 20 голевых шансов. Второе место занял нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович, который упустил 19 голевых моментов, тройку замкнул нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле — 15.

Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах.