Роналду стал лидером по упущенным моментам в чемпионате Саудовской Аравии
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лидером чемпионата по упущенным голевым моментам в этом сезоне.
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лидером чемпионата по упущенным голевым моментам в этом сезоне.
Портал Sofascore представил рейтинг футболистов чемпионата Саудовской Аравии по количеству упущенных голевых моментов в этом сезоне.
Лидером рейтинга стал 39-летний португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Он не реализовал 20 голевых шансов. Второе место занял нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович, который упустил 19 голевых моментов, тройку замкнул нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле — 15.
Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах.
Криштиану Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он получает €200 млн за сезон.