Олимпийский чемпион задержан в Новосибирске по делу о мошенничестве
Андрей Перлов подозревается в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства футбольным клубом «Новосибирск».
Андрей Перлов подозревается в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства футбольным клубом «Новосибирск».
Как сообщает РИА Новости, олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе и бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов подозревается в мошенничестве.
«Сотрудниками главного следственного управления ГУМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России “Мошенничество”, — заявил представитель ГУМВД.
Перлов задержан, 29 марта в Центральном районном суде Новосибирска будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
62-летний Перлов завершил спортивную карьеру в 1996 году. Позднее он работал в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области, был исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области. Должность генерального директора «Новосибирска» Перлов занимал с мая 2020 года по август 2022 года.