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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион задержан в Новосибирске по делу о мошенничестве

Андрей Перлов подозревается в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства футбольным клубом «Новосибирск».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости, олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе и бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов подозревается в мошенничестве.

«Сотрудниками главного следственного управления ГУМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России “Мошенничество”, — заявил представитель ГУМВД.

Перлов задержан, 29 марта в Центральном районном суде Новосибирска будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

62-летний Перлов завершил спортивную карьеру в 1996 году. Позднее он работал в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области, был исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области. Должность генерального директора «Новосибирска» Перлов занимал с мая 2020 года по август 2022 года.

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