Олимпийский чемпион задержан в Новосибирске по делу о мошенничестве

Как сообщает РИА Новости, олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе и бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов подозревается в мошенничестве.

62-летний Перлов завершил спортивную карьеру в 1996 году. Позднее он работал в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области, был исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области. Должность генерального директора «Новосибирска» Перлов занимал с мая 2020 года по август 2022 года.