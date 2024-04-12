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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар играл в онлайн-покер на дне рождении дочери: видео

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар играл в онлайн-покер на телефоне, во время празднования дня рождения шестимесячной дочери Мавии.

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В одной из соцсетей появилось видео со дня рождения дочери Неймара и бразильской модели Бруны Бьянкарди Мавии, где футболист играя с дочерью отвлекается на телефон в котором идет партия онлайн-покера. Неймар не первый раз замечен за азартными играми. Ранее он выиграл на онлайн-турнире PokerStars $66 тыс.

7 октября у Неймара и его девушки родилась дочь. Спустя месяц Бруна Бьянкарди сообщила, что они больше не состоят в отношениях.

«Это личное дело, но так как это каждый день обсуждают в СМИ, я сообщаю вам, что в данный момент не состою в отношениях. Мы родители Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, что вы перестанете так часто обсуждать меня. Спасибо», — написала Бьянкарди.

Неймар перешел из французского «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, контракт бразильца рассчитан на два года. В матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая он получил серьезную травму. У футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска.

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