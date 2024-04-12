Неймар играл в онлайн-покер на дне рождении дочери: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5efaa98584b868de&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241128" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В одной из соцсетей появилось видео со дня рождения дочери Неймара и бразильской модели Бруны Бьянкарди Мавии, где футболист играя с дочерью отвлекается на телефон в котором идет партия онлайн-покера. Неймар не первый раз замечен за азартными играми. Ранее он выиграл на онлайн-турнире PokerStars $66 тыс.

7 октября у Неймара и его девушки родилась дочь. Спустя месяц Бруна Бьянкарди сообщила, что они больше не состоят в отношениях.

«Это личное дело, но так как это каждый день обсуждают в СМИ, я сообщаю вам, что в данный момент не состою в отношениях. Мы родители Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, что вы перестанете так часто обсуждать меня. Спасибо», — написала Бьянкарди.