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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймара расстраивает перспектива восстановления от травмы

Игрок футбольного клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар заявил, что его расстраивает перспектива снова восстанавливаться от серьезной травмы спустя четыре месяца после завершения реабилитации.

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Источник: Reuters

Неймар получил травму 17 октября в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая, который бразильцы проиграли со счетом 0:2. 31-летний нападающий покинул поле на носилках из-за повреждения в концовке первого тайма. Кроме разрыва крестообразной связки, у футболиста диагностировали разрыв мениска. Сроки восстановления при подобном характере травмы составляют от шести месяцев.

«Это очень грустный момент, худший момент. Я знаю, что я сильный, но сейчас мне понадобится поддержка семьи и друзей. Нелегко проходить через травму и операцию. Представьте, каково делать все это снова спустя четыре месяца после реабилитации», — написал Неймар в одной из своих соцсетей.

Бразилец в марте перенес операцию на лодыжке из-за травмы голеностопа.

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 Неймара расстраивает перспектива восстановления от травмы
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