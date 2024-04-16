Восьмилетний сын Месси забил 5 мячей в одном матче: видео
Матео Месси выступает за команду «Интер Майами» (U-9).
Матео Месси выступает за команду «Интер Майами» (U-9).
Средний сын восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в матче детской команды «Интер Майами» забил пять голов за свою команду. Один из мячей Матео отправил в ворота со штрафного и отпраздновал в стиле своего отца, отправив воздушный поцелуй.
Лионель Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой познакомился еще в детстве. У супругов трое сыновей. Старший — Тьяго — родился в 2012 году, Матео появился на свет тремя годами позднее, Чиро — в 2018 году.
В активе Месси 7 забитых мячей и 4 результативные передачи в 8 матчах нынешнего сезона МЛС. Аргентинский нападающий переехал в США вместе с семьей летом 2023 года. Его контракт с «Интер Майами» действует до 2025 года.