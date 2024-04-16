Восьмилетний сын Месси забил 5 мячей в одном матче: видео

Лионель Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой познакомился еще в детстве. У супругов трое сыновей. Старший — Тьяго — родился в 2012 году, Матео появился на свет тремя годами позднее, Чиро — в 2018 году.

В активе Месси 7 забитых мячей и 4 результативные передачи в 8 матчах нынешнего сезона МЛС. Аргентинский нападающий переехал в США вместе с семьей летом 2023 года. Его контракт с «Интер Майами» действует до 2025 года.