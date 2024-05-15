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09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» поборется с «Шахтером» за бразильца Джона Кеннеди

«Краснодар» предложил 10 млн евро за нападающего «Флуминенсе» и молодежной сборной Бразилии Джона Кеннеди. Об этом сообщает Bolavip Brasil.

Краснодар
Шахтер
Источник: Reuters

По информации источника, аналогичное предложение бразильскому клубу сделал украинский «Шахтер». «Флуминенсе» на оба предложения ответил отказом и требует за 21-летнего игрока не менее 20 млн евро. На фоне повышенного интереса из Европы клуб из Рио-де-Жанейро не намерен снижать цену на своего воспитанника.

Ранее «Флуминенсе» отказался отпускать Кеннеди в «Коринтианс» и московский «Спартак», который зимой также предлагал за бразильца 10 млн евро. В итоге красно-белые за 13 млн евро приобрели у «Твенте» костариканского нападающего Манфреда Угальде.

Кеннеди выступает за основную команду «Флуминенсе» с 2021 года. За три года он провел за команду 87 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал шесть результативных передач.

В январе этого года Кеннеди дебютировал за молодежную сборную Бразилии на квалификационном олимпийском турнире КОНМЕБОЛ, где провел шесть матчей и забил один мяч. По результатам турнира сборная Бразилии не сумела отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Действующий контракт Кеннеди с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в семь миллионов евро.

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