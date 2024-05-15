51-летний Зидан удивил футбольный мир своей техникой: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e219f048f00b09e7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241429&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Зиданом в матче приняли участие и другие именитые игроки «Бордо», среди которых Мариус Трезор, Ален Жиресс, Биксант Лизаразю, Кристоф Дюгарри, Педру Паулета, Людовик Обраньяк и Йоанн Гуркюфф. Их соперником была команда «Варьете де Франс», за которую также выступали заметные игроки прошлого, в числе которых были Лоран Блан, Кристофер Карамбе и Роберт Пирес.

Одним из ярких моментов встречи сотворил 51-летний Зидан, который прошел полполя, чеканя мяч. Все это время за ним гнался Вилфрид Мбаппе — отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который ближайшим летом должен перебраться в мадридский «Реал».

Встреча закончилась победой легенд «Бордо» со счетом 5:3. Дублем отметился Педро Паулета, причем свой первый мяч 51-летний португалец забил после передачи Зидана.

Зидан выступал за «Бордо» с 1992 по 1996 год. Он провел за жирондинцев 179 матчей, в которых забил 39 матчей и сделал 23 результативных передачи. В сезоне-1995/96 Зидан был признан лучшим игроком Лиги 1 и помог «Бордо» добраться до финала Кубка УЕФА, после чего клуб продал его в «Ювентус».