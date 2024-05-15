51-летний Зидан удивил футбольный мир своей техникой: видео
Зинедин Зидан принял участие в выставочном матче, посвященном столетию стадиона «Парк Лескюр» — домашней арены футбольного клуба «Бордо».
Зинедин Зидан принял участие в выставочном матче, посвященном столетию стадиона «Парк Лескюр» — домашней арены футбольного клуба «Бордо».
Вместе с Зиданом в матче приняли участие и другие именитые игроки «Бордо», среди которых Мариус Трезор, Ален Жиресс, Биксант Лизаразю, Кристоф Дюгарри, Педру Паулета, Людовик Обраньяк и Йоанн Гуркюфф. Их соперником была команда «Варьете де Франс», за которую также выступали заметные игроки прошлого, в числе которых были Лоран Блан, Кристофер Карамбе и Роберт Пирес.
Одним из ярких моментов встречи сотворил 51-летний Зидан, который прошел полполя, чеканя мяч. Все это время за ним гнался Вилфрид Мбаппе — отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который ближайшим летом должен перебраться в мадридский «Реал».
Встреча закончилась победой легенд «Бордо» со счетом 5:3. Дублем отметился Педро Паулета, причем свой первый мяч 51-летний португалец забил после передачи Зидана.
Зидан выступал за «Бордо» с 1992 по 1996 год. Он провел за жирондинцев 179 матчей, в которых забил 39 матчей и сделал 23 результативных передачи. В сезоне-1995/96 Зидан был признан лучшим игроком Лиги 1 и помог «Бордо» добраться до финала Кубка УЕФА, после чего клуб продал его в «Ювентус».
В 2022 году «Бордо» из-за финансовых проблем вылетел в Лигу 2, где и выступает по сей день. Командой руководит бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера.