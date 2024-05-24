Во Франции молния убила тренера на футбольном поле

Инцидент произошел в четверг в коммуне Курьер примерно в восемь часов вечера по местному времени. Молния ударила в поле на стадионе «Габриэль-Пери», на котором шла тренировка местной команды.

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 33-летнего мужчины, который был тренером команды. Он умер после попытки реанимации со стороны бригады скорой помощи. Два человека были госпитализированы в одну из больниц Ланса в тяжелом состоянии с болями в груди, еще четыре человека получили легкие травмы. Всего на поле во время попадания молнии находились более 30 человек.