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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции молния убила тренера на футбольном поле

Один человек погиб и еще двое были госпитализированы после попадания молнии в футбольное поле на севере Франции во время тренировки любительской команды. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в четверг в коммуне Курьер примерно в восемь часов вечера по местному времени. Молния ударила в поле на стадионе «Габриэль-Пери», на котором шла тренировка местной команды.

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 33-летнего мужчины, который был тренером команды. Он умер после попытки реанимации со стороны бригады скорой помощи. Два человека были госпитализированы в одну из больниц Ланса в тяжелом состоянии с болями в груди, еще четыре человека получили легкие травмы. Всего на поле во время попадания молнии находились более 30 человек.

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