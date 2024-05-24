Юрия Жиркова необычно представили в команде Медиалиги

Ранее 40-летний футболист играл за медиафутбольную команду БАМOVETS, которая не сумела попасть в основную стадию Медиалиги. Команда уступила «Тандему» (0:4) в матче за место в групповом раунде. Вместе с Жирковым за БАМOVETS выступал бывший полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.

Клуб объявил о трансфере именитого футболиста, опубликовав в своих соцсетях ролик, в котором Жирков и игрок FC Bus Артем Польшаков (АртПо) молча смотрят в камеру на протяжении 26 секунд.

FC Bus — медиафутбольная команда, президентом и игроком которой является бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов. Жирков и Гатагов вместе играли за «Динамо» в сезоне-2013/14. За новую команду бывший игрок ЦСКА и «Зенита» сможет дебютировать уже сегодня в матче против «Титана».