Юрия Жиркова необычно представили в команде Медиалиги
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков перешел в медиафутбольную команду FC Bus.
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков перешел в медиафутбольную команду FC Bus.
Ранее 40-летний футболист играл за медиафутбольную команду БАМOVETS, которая не сумела попасть в основную стадию Медиалиги. Команда уступила «Тандему» (0:4) в матче за место в групповом раунде. Вместе с Жирковым за БАМOVETS выступал бывший полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.
Клуб объявил о трансфере именитого футболиста, опубликовав в своих соцсетях ролик, в котором Жирков и игрок FC Bus Артем Польшаков (АртПо) молча смотрят в камеру на протяжении 26 секунд.
FC Bus — медиафутбольная команда, президентом и игроком которой является бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов. Жирков и Гатагов вместе играли за «Динамо» в сезоне-2013/14. За новую команду бывший игрок ЦСКА и «Зенита» сможет дебютировать уже сегодня в матче против «Титана».
Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года.