Халк забил в Бразилии шикарный гол со штрафного: видео
«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Баией» (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Бразилии.
«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Баией» (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Бразилии.
Счет в матче на 62-й минуте открыл бывший нападающий «Зенита» Халк, поразивший ворота гсостей мощнейшим ударом со штрафного. Для 37-летнего бразильца этот гол стал первым в чемпионате в этом году.
Впрочем, гол Халка не помог его команде одержать победу. На 70-й минуте «Баие» удалось сравнять счет благодаря голу Адемира Сантоса.
Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года и в первый год стал с командой чемпионом Бразилии. В этом сезоне команда из Белу-Оризонти идет на 10-й строчке, отставая от лидеров чемпионата «Фламенго» и «Баии» на четыре балла.
Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 148 матчей за клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».