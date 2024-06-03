Халк забил в Бразилии шикарный гол со штрафного: видео

Счет в матче на 62-й минуте открыл бывший нападающий «Зенита» Халк, поразивший ворота гсостей мощнейшим ударом со штрафного. Для 37-летнего бразильца этот гол стал первым в чемпионате в этом году.

Впрочем, гол Халка не помог его команде одержать победу. На 70-й минуте «Баие» удалось сравнять счет благодаря голу Адемира Сантоса.

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года и в первый год стал с командой чемпионом Бразилии. В этом сезоне команда из Белу-Оризонти идет на 10-й строчке, отставая от лидеров чемпионата «Фламенго» и «Баии» на четыре балла.