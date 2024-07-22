«Интер Майами» провел чествование Месси в честь 45-го титула

Ранее Месси в составе сборной Аргентины завоевал Кубок Америки. В финале команда Лионеля Скалони обыграла национальную команду Колумбии со счетом 1:0. 37-летний Месси в этом матче получил травму и был заменен во втором тайме. Этот трофей стал 45-м в карьере аргентинца. Форвард остается самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.

«Интер Майами» организовал мероприятие, посвященное 45-му титулу Месси. Футболисту презентовали специальную картину с числом 45, а в центре поля разместили плакат. По дуге вокруг него стояло 45 детей, каждый из которых держал фото с трофеями нападающего.

Месси поблагодарил клуб за мероприятие.

«Огромное спасибо за признание. “Интер Майами”! Было приятно разделить этот вечер», — написал футболист в одной из соцсетей.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента. На его счету 29 матчей за американский клуб, в которых аргентинец забил 25 голов и сделал 16 результативных передач.