«Интер Майами» провел чествование Месси в честь 45-го титула
Футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, организовал церемонию чествования футболиста.
Футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, организовал церемонию чествования футболиста.
Ранее Месси в составе сборной Аргентины завоевал Кубок Америки. В финале команда Лионеля Скалони обыграла национальную команду Колумбии со счетом 1:0. 37-летний Месси в этом матче получил травму и был заменен во втором тайме. Этот трофей стал 45-м в карьере аргентинца. Форвард остается самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.
«Интер Майами» организовал мероприятие, посвященное 45-му титулу Месси. Футболисту презентовали специальную картину с числом 45, а в центре поля разместили плакат. По дуге вокруг него стояло 45 детей, каждый из которых держал фото с трофеями нападающего.
Месси поблагодарил клуб за мероприятие.
«Огромное спасибо за признание. “Интер Майами”! Было приятно разделить этот вечер», — написал футболист в одной из соцсетей.
Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента. На его счету 29 матчей за американский клуб, в которых аргентинец забил 25 голов и сделал 16 результативных передач.
В текущем сезоне «Интер Майами» занимает первое место в Восточной конференции с 53 очками. Команда из Флориды опережает идущий на втором месте «Цинциннати» на пять очков.