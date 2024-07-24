Стали известны зарплаты всех топ-футболистов в Саудовской Аравии
Интернет-портал Capology, специализирующийся на анализе контрактов и зарплат в различных спортивных лигах, опубликовал топ самых высокооплачиваемых футболистов Саудовской Аравии.
Интернет-портал Capology, специализирующийся на анализе контрактов и зарплат в различных спортивных лигах, опубликовал топ самых высокооплачиваемых футболистов Саудовской Аравии.
Самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в сезоне-2024/25 заработает 200 млн евро без учета бонусов. В тройку лидеров по окладу вошли нападающий «Аль-Хиляля» Неймар и нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, которые в новом сезоне гарантировано заработают по 100 млн евро.
Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», занял 13-е место в этом рейтинге. Оклад 27-летнего бразильца с российским паспортом составляет 18 млн евро, что более чем в пять раз больше, чем он зарабатывал «Зените» (3,5 млн евро).
Самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Саудовской Аравии:
Суммарный зарплатный фонд в чемпионате Саудовской Аравии превысил 1 млрд евро в год. По этому показателю саудовская Про-лига уже обошла французскую Лигу 1, немецкую Бундеслигу, итальянскую Серию А и практически сравнялась с испанской Ла Лигой.
Кроме того, в Саудовской Аравии для футболистов действует нулевая налоговая ставка, в то время как в европейских топ-чемпионатах игроки вынуждены уплачивать около половины своей зарплаты в качестве налогов.