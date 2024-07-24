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16:19 (мск), источник: Спорт Mail

Стали известны зарплаты всех топ-футболистов в Саудовской Аравии

Интернет-портал Capology, специализирующийся на анализе контрактов и зарплат в различных спортивных лигах, опубликовал топ самых высокооплачиваемых футболистов Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

Самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в сезоне-2024/25 заработает 200 млн евро без учета бонусов. В тройку лидеров по окладу вошли нападающий «Аль-Хиляля» Неймар и нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, которые в новом сезоне гарантировано заработают по 100 млн евро.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», занял 13-е место в этом рейтинге. Оклад 27-летнего бразильца с российским паспортом составляет 18 млн евро, что более чем в пять раз больше, чем он зарабатывал «Зените» (3,5 млн евро).

Самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Саудовской Аравии:

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 200 млн евро;
  2. Неймар («Аль-Хиляль») — 100 млн евро;
  3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 100 млн евро;
  4. Рияд Марез («Аль-Ахли») — 52,2 млн евро;
  5. Садьо Мане («Аль-Наср») — 40 млн евро;
  6. Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») — 34,7 млн евро;
  7. Нголо Канте («Аль-Иттихад») — 25 млн евро;
  8. Александар Митрович («Аль-Хиляль») — 25 млн евро;
  9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль») — 25 млн евро;
  10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») — 24,5 млн евро;
  11. Марцело Брозович («Аль-Наср») — 24,2 млн евро;
  12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») — 19 млн евро;
  13. Малком («Аль-Хиляль») — 18 млн евро;
  14. Рубен Невеш («Аль-Хиляль») — 17,3 млн евро;
  15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») — 15,2 млн евро;
  16. Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак») — 15 млн евро;
  17. Фабиньо («Аль-Иттихад») — 14 млн евро;
  18. Франк Кессье («Аль-Ахли») — 14 млн евро;
  19. Отавио («Аль-Наср») — 13 млн евро;
  20. Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб») — 13 млн евро.

Суммарный зарплатный фонд в чемпионате Саудовской Аравии превысил 1 млрд евро в год. По этому показателю саудовская Про-лига уже обошла французскую Лигу 1, немецкую Бундеслигу, итальянскую Серию А и практически сравнялась с испанской Ла Лигой.

Кроме того, в Саудовской Аравии для футболистов действует нулевая налоговая ставка, в то время как в европейских топ-чемпионатах игроки вынуждены уплачивать около половины своей зарплаты в качестве налогов.

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