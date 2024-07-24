Стали известны зарплаты всех топ-футболистов в Саудовской Аравии

Самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в сезоне-2024/25 заработает 200 млн евро без учета бонусов. В тройку лидеров по окладу вошли нападающий «Аль-Хиляля» Неймар и нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, которые в новом сезоне гарантировано заработают по 100 млн евро.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», занял 13-е место в этом рейтинге. Оклад 27-летнего бразильца с российским паспортом составляет 18 млн евро, что более чем в пять раз больше, чем он зарабатывал «Зените» (3,5 млн евро).

Самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Саудовской Аравии:

Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 200 млн евро; Неймар («Аль-Хиляль») — 100 млн евро; Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 100 млн евро; Рияд Марез («Аль-Ахли») — 52,2 млн евро; Садьо Мане («Аль-Наср») — 40 млн евро; Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») — 34,7 млн евро; Нголо Канте («Аль-Иттихад») — 25 млн евро; Александар Митрович («Аль-Хиляль») — 25 млн евро; Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль») — 25 млн евро; Эмерик Лапорт («Аль-Наср») — 24,5 млн евро; Марцело Брозович («Аль-Наср») — 24,2 млн евро; Роберто Фирмино («Аль-Ахли») — 19 млн евро; Малком («Аль-Хиляль») — 18 млн евро; Рубен Невеш («Аль-Хиляль») — 17,3 млн евро; Секо Фофана («Аль-Иттифак») — 15,2 млн евро; Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак») — 15 млн евро; Фабиньо («Аль-Иттихад») — 14 млн евро; Франк Кессье («Аль-Ахли») — 14 млн евро; Отавио («Аль-Наср») — 13 млн евро; Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб») — 13 млн евро.

Суммарный зарплатный фонд в чемпионате Саудовской Аравии превысил 1 млрд евро в год. По этому показателю саудовская Про-лига уже обошла французскую Лигу 1, немецкую Бундеслигу, итальянскую Серию А и практически сравнялась с испанской Ла Лигой.