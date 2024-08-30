Спортсменка августа: Ксения Коваленко (фото)

Ксения начала заниматься спортом с гандбола и волейбола, но потом перешла в футбол, куда ее привел брат.
В 14 лет, играя на одном из турниров, Ксения получила тяжелую травму, из-за которой почти завершила футбольную карьеру. Однако после нескольких операций ей удалось вернуться на поле.
Выступала за «Измайлово», прежде чем перейти в клуб «Россиянка», в составе которого стала чемпионкой России в 2016 году. С 2017 года она выступает за ЦСКА, с которым выиграла Кубок России в 2017 году и чемпионат России в 2019 году. В.
2019 году Ксения перенесла операцию на позвоночнике, но быстро вернулась на поле, установив уникальное достижение в истории футбола.
В 2021 году она родила дочь и вернулась в команду через шесть месяцев.
Ксения Коваленко известна своей привлекательностью и входила в «ТОП-100 самых сексуальных девушек планеты» по версии журнала FHM. Ксения замужем за футболистом Денисом Глушаковым, с которым воспитывает дочь Милу.
В текущем сезоне женской футбольной Суперлиги Ксения провела 7 матчей, в которых забила 1 гол.