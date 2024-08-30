Спортсменка августа: Ксения Коваленко (фото)

Выступала за «Измайлово», прежде чем перейти в клуб «Россиянка», в составе которого стала чемпионкой России в 2016 году. С 2017 года она выступает за ЦСКА, с которым выиграла Кубок России в 2017 году и чемпионат России в 2019 году. В.