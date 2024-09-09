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Дзюба высказался о конфликте с игроками «Амкала»

Экс-нападающий Локомотива и сборной России Артем Дзюба прокомментировал инцидент, который произошел в любительском матче Т-лиги с «Амкалом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Напомним, в результате конфликта Дзюба пнул полузащитника «Амкала» Антона Чужого. В ответ на действие Дзюбы игроки «Амкала» решили покинуть поле, так как Дзюбе не показали красную карточку.

«Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво. Заслуженная ли победа? Ты табло видел?» — приводит слова Дзюбы телеграм-канал 13KaiTeam.

В итоге «Амкал» выпустил на поле оператора, четвертого вратаря и двух игроков, выбранных на драфте болельщиков, чтобы соблюсти формальность. Вратарь специально забил в свои ворота. При счете 0:7 организаторы попросили «Амкал» «прекратить этот цирк» и уйти с коробки.

36-летний Артем Дзюба летом покинул состав «Локомотива» и в настоящий момент находится без клуба. Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 голов.


Ранее нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев рассказал, чему научился у Дзюбы.