Дзюба высказался о конфликте с игроками «Амкала»

36-летний Артем Дзюба летом покинул состав «Локомотива» и в настоящий момент находится без клуба. Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 голов.