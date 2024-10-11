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Сын Ильи Ковальчука забил гол за юношескую сборную России по футболу

Сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука забил первый гол за юношескую сборную России (до 15 лет).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Филипп Ковальчук отличился в товарищеском матче против сверстников из Китая (2:0). Он забил спустя две минуты после выхода на замену.

Ковальчук-младший начал заниматься футболом в академии клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». С 2021 по 2023 год он находился в системе бразильского «Сан-Паулу», а в этом году начал выступления за юношескую команду московского «Динамо». В этом сезоне Филипп провел 24 матча в ЮФЛ-3 (до 16 лет), в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

В юношеской сборной России Филипп Ковальчук дебютировал осенью 2023 года и провел за нее четыре матча.

В прошлом сезоне Илья Ковальчук выступал за московский «Спартак», за который провел 25 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал в них 8 (4+4) очков. 41-летний нападающий не объявлял о завершении карьеры и пока находится без клуба.