Юрий Жирков: Трачу в месяц больше миллиона рублей

«Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты. Трачу в месяц 600 тысяч примерно? Я думаю, больше. Больше миллиона», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
Также 41-летний бывший футболист рассказал, что у него четыре машины и недавно он попал в ДТП, в котором разбил новый автомобиль. На ремонт транспорта, по словам Жиркова, ушло 6 месяцев.
Футболист завершил карьеру в 2023 году. На протяжении карьеры Жирков выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».
Юрий Жирков — пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны и шестикратный обладатель Суперкубка. В составе сборной России он провел 104 матча, в которых забил 2 мяча. Жирков был в составе национальной команды, завоевавшше бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года.