Юрий Жирков: Трачу в месяц больше миллиона рублей

«Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты. Трачу в месяц 600 тысяч примерно? Я думаю, больше. Больше миллиона», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».