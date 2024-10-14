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Неймар: никто не заслуживает «Золотого мяча» больше Винисиуса

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар считает, что «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона должен получить бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Visionhaus/Getty Images

«Я за Винисиуса среди номинантов на “Золотой мяч”. Никто не заслуживает этого больше, чем он. Он боец, он много страдал на протяжении всей своей жизни, он превзошёл все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал великим кумиром, героем для нас», — сказал Неймар.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже. В тройку фаворитов на награду помимо Винисиуса входят полузащитник «Манчестер Сити» Родри и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Действующим обладателем награды является Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Винисиуса уже оповестили о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Он провел 49 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.

Также Винисиус провел 10 матчей за сборную Бразилии, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Бразильцы неудачно выступили на Кубке Америки-2024, уступив в ¼ финала Сборной Уругвая (0:0, пен. 2:4).

Реал
Бразилия