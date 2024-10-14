Неймар: никто не заслуживает «Золотого мяча» больше Винисиуса

«Я за Винисиуса среди номинантов на “Золотой мяч”. Никто не заслуживает этого больше, чем он. Он боец, он много страдал на протяжении всей своей жизни, он превзошёл все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал великим кумиром, героем для нас», — сказал Неймар.