Радимов — о медиалиге: Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит

«Пока мы без еврокубков, медиалиге ничего не грозит. Вот когда снимут санкции, интерес к медиафутболу наверняка снизится. Тут еще многое зависит от Осипова и Кортавы, руководителей лиги. Сейчас они уже не стараются что-то изменить в лучшую сторону. Довольствуются тем, что есть. Мне это не нравится. Молодежь от нее в восторге. Вы не представляете, сколько раз за последние полтора года ко мне на вокзале подбегали мальчишки с криком: “О, тренер “Чисто Питера”!” Они понятия не имеют, как я играл в футбол. Это их не волнует. Телевизор им тоже на фиг не нужен — как эксперта федерального спортивного канала не знают меня и знать не хотят. Зато про медиалигу смотрят все», — сказал Владислав Радимов в интервью «Спорт-Экспрессу».