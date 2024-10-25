Радимов — о медиалиге: Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит

«Пока мы без еврокубков, медиалиге ничего не грозит. Вот когда снимут санкции, интерес к медиафутболу наверняка снизится. Тут еще многое зависит от Осипова и Кортавы, руководителей лиги. Сейчас они уже не стараются что-то изменить в лучшую сторону. Довольствуются тем, что есть. Мне это не нравится. Молодежь от нее в восторге. Вы не представляете, сколько раз за последние полтора года ко мне на вокзале подбегали мальчишки с криком: “О, тренер “Чисто Питера”!” Они понятия не имеют, как я играл в футбол. Это их не волнует. Телевизор им тоже на фиг не нужен — как эксперта федерального спортивного канала не знают меня и знать не хотят. Зато про медиалигу смотрят все», — сказал Владислав Радимов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Также экс-футболист ответил на вопрос, хочет ли он вернуться к тренерской работе вне медиафутбола.
«Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду… Куда-то прийти — чтобы через десять туров услышать от начальника: “Я по-другому вижу”? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным», — добавил Радимов.
Ранее Радимов занимал пост наставника второй команды «Зенита». В настоящий момент он выступает в роли эксперта на российском телевидении.
После 12 туров РПЛ «Зенит» набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.