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В Дагестане задержан спортивный комментатор Рамазан Рабаданов

Известный дагестанский комментатор, блогер и общественный деятель Рамазан Рабаданов задержан в Махачкале. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, 63-летний Рабаданов был задержан в центре города вечером в среду, 6 ноября. Предварительно, его задержание связано с делом о беспорядках в махачкалинском аэропорту в октябре 2023 года.

Со слов родственников Рамаданова, ему могут вменить статью 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы.

Рабаданов известен в Дагестане в середине 1990-х годов, когда он начал заниматься озвучкой голивудских фильмов и документального кино о дикой природе. Также он занимался комментированием вольной борьбы и турниров японского ММА-промоушена RINGS.

В 2008 году Рабаданов получил всероссийскую известность благодаря юмористической озвучке матча ¼ финала Евро-2008 между сборными России и Нидерландов (3:1, д.в.).