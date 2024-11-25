Самые скандальные спортсмены в истории

В сентябре 2014 года Фелпс был остановлен полицейскими за превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Во время общения его речь была сбивчивой и невнятной. После проверки выяснилось, что содержание алкоголя в крови спортсмена превышало допустимую норму примерно в два раза. За вождение в нетрезвом виде он был приговорен к году условно. Федерация плавания США дисквалифицировала Фелпса на полгода. Также его отстранили от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Через несколько дней после вердикта суда Фелпс объявил, что «пройдет курс специализированного лечения».