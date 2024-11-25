Самые скандальные спортсмены в истории

Диего Марадона
Легендарный аргентинский футболист выиграл чемпионат мира и завоевал множество трофеев на клубном уровне. Забитый Марадоной мяч на ЧМ-1986 был признан голом столетия, в том же матче он исполнил гол рукой, получивший название «рука Бога». Также Диего известен всему миру за скандалы вне поля. В 1991 году Марадона был дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина. Спустя три года на ЧМ-1994 результат его допинг-пробы снова оказался положительным. Сообщалось, что в крови аргентинца обнаружили пять запрещенных веществ.
В 1997 году из-за большого количества допинг-скандалов Марадона перестал выходить на футбольное поле в качестве игрока.
В 1994 году Диего Марадона обстрелял журналистов из пневматической винтовки, которые делали репортаж возле его дома. Его осудили на два года и 10 месяцев условно. Кроме того, он был обязан возместить ущерб пострадавшим представителям СМИ.
Также Марадона был замешан в разбирательствах с уклонением от уплаты налогов на €40 млн, в период, когда он играл в «Наполи».
В 2006 году во время отпуска Диего Марадона разбил стакан об голову королевы красоты Полинезии, когда та вступила в спор с дочерью футболиста. Женщине наложили восемь швов. Инцидент был урегулирован в суде.
Марадона несколько раз подавал в суд на компании, которые незаконно использовали его изображения, фамилию и игровой номер.
Деннис Родман
Родман безоговорочно является самым эпатажным игроком НБА в 80-х. Фанаты помнят его за игру на площадке, пирсинг и яркие прически, а также за экстравагантные выходки и скандалы за ее пределами.
Родман крутил романы с Мадонной и актрисой Кармен Электрой. С Электрой баскетболист сыграл свадьбу, правда через 9 дней подал на развод, сославшись на сильное алкогольное опьянение. Он носил женскую одежду, устраивал вечеринки в особняке в Калифорнии, за которыми мог следить любой желающий на сайте. Оформив подписку пользователям было доступно восемь камер видеонаблюдения.
Родман не раз привлекался к ответственности за избиение подруги и за неуплату алиментов. В 2003 году Родмана судили по обвинению в изнасиловании. Однако после непродолжительного судебного процесса судья отклонил иск. В том же году Родман был задержан за вождение катера в нетрезвом виде.
Деннис Родман презентовал свою первую книгу «Хочу быть хуже всех» в свадебном платье, а вторую книгу представил в гробу.
В одном из игровых эпизодов матча НБА Родман ударил ногой оператора. Суд обязал баскетболиста выплатить штраф в размере $200 тысяч и дисквалифицировал его на 11 игр.
Родман получил три премии «Золотая малина» (худший актер второго плана, худшая новая звезда и худшая пара (с Жаном-клодом Ван Даммом) за фильм Double Team.
Майкл Фелпс
Двадцатитрехкратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс недавно был признан лучшим спортсменом ХХI века по версии спортивного телеканала ESPN. Но также в биографии Фелпса есть весьма скандальные эпизоды.
В 2004 году Фелпса впервые арестовали за вождение в нетрезвом виде и дали 18 месяцев условно. После этого он выступил со специальным обращением перед журналистами.
«Я совершил ошибку. Мой поступок неправилен, опасен и неприемлем. Мне 19 лет, но меня всегда учили, что человек должен нести ответственность за свои поступки. Что я и собираюсь сделать. Прошу прощения за этот поступок. Это все, что я пока могу сказать».
В сентябре 2014 года Фелпс был остановлен полицейскими за превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Во время общения его речь была сбивчивой и невнятной. После проверки выяснилось, что содержание алкоголя в крови спортсмена превышало допустимую норму примерно в два раза. За вождение в нетрезвом виде он был приговорен к году условно. Федерация плавания США дисквалифицировала Фелпса на полгода. Также его отстранили от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Через несколько дней после вердикта суда Фелпс объявил, что «пройдет курс специализированного лечения».
Также Фелпс был отстранен на три месяца за курение марихуаны. Комитет по этике Федерации плавания США признал поступок знаменитого спортсмена, на которого «возложены обязанности образца для поведения для молодых американцев», аморальным и заслуживающим наказания.
Луис Суарес
Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая, а ныне игрок клуба МЛС «Интер Майами» часто эпатировал болельщиков. На ЧМ-2010 нападающий в матче со сборной Ганы выбил мяч из ворот руками, но команда соперника не смогла реализовать пенальти, а Уругвай дошел до полуфинала, где уступил Нидерландам (2:3).
В том же году, выступая за нидерландский «Аякс» Суарес в принципиальном матче с ПСВ укусил полузащитника команды соперника Отмана Баккала. Тогда он получил семиматчевую дисквалификацию и штраф.
Позднее эпизод повторился, но теперь жертвой Суареса стал защитник «Челси» Бранислав Иванович. Уругвайский нападающий укусил его в одном из игровых моментов. Все мировые СМИ подняли шумиху. Луис Суарес за этот инцидент был оштрафован и дисквалифицирован на десять матчей.
Форвард подвергся продолжительной дисквалификации за расистское оскорбление защитника сборной Франции Патриса Эвра. Также он неоднократно был замечен в симуляции, а его высказывание о том, что симуляция — это нормально, возмутило общественность.
Наконец в 2014 году на чемпионате мира еще одной жертвой укуса Суареса стал защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини. Футболист избежал наказания во время матча, так как судья не видел эпизод. Хотя Кьеллини показал арбитру след от укуса на плече.
ФИФА объявила об открытии дисциплинарного дела против Суареса. Согласно регламенту, он мог быть дисквалифицирован на 24 матча. В итоге уругвайца отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца и дисквалифицировали на девять матчей национальной команды. Кроме того, Суареса оштрафовали на 100 тысяч швейцарских франков.