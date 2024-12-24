Легендарный вратарь — о Месси: Он играет в деревенский футбол

Уго Орландо Гатти считает, что Месси в США играет в деревенский футбол.
«Я не испытываю неприязни к Месси, но он играет в простой футбол. Я видел его в “Барселоне”, где им все восторгались, никто ему не “пихал”. Но там была отличная команда, которая играла за него.
Месси может попасть в сборную Аргентины на ЧМ-2026. Но тогда у аргентинцев будет на одного игрока меньше. Сейчас уже так… Лионель играет в деревенский футбол в США!» — приводит слова Гатти Mundo Deportivo со ссылкой на La Nacion.
Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. В составе команды он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 мяча и сделал 18 результативных передач.
За карьеру Лионель Месси завоевал 46 трофеев. В составе «Барселоны» аргентинец в том числе четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира. Форвард остается самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.