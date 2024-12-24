Легендарный вратарь — о Месси: Он играет в деревенский футбол

«Я не испытываю неприязни к Месси, но он играет в простой футбол. Я видел его в “Барселоне”, где им все восторгались, никто ему не “пихал”. Но там была отличная команда, которая играла за него.



Месси может попасть в сборную Аргентины на ЧМ-2026. Но тогда у аргентинцев будет на одного игрока меньше. Сейчас уже так… Лионель играет в деревенский футбол в США!» — приводит слова Гатти Mundo Deportivo со ссылкой на La Nacion.