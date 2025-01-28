Неймар — о семи матчах за «Аль-Хиляль»: Отдал все силы

Клуб из Саудовской Аравии расторг контракт с 32-летним форвардом по обоюдному согласию.
«“Аль-Хилялю” и его болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я хотел, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудовцы, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и нашел друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу страсть и любовь к игре. Ваше будущее будет невероятным, и я всегда буду поддерживать вас», — написал футболист в одной из соцсетей.
Ранее в СМИ сообщали, что Неймар близок к возвращению в «Сантос» на правах аренды. Позднее стало известно, что форвард намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и при этом получить $65 млн, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения трудового соглашения, действующего до лета 2025 года.
Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Неймару диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).
Из-за травм Неймар провел за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв поле 42 минуты.