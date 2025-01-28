Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар — о семи матчах за «Аль-Хиляль»: Отдал все силы

Экс-нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар высказался об уходе из клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Клуб из Саудовской Аравии расторг контракт с 32-летним форвардом по обоюдному согласию.

«“Аль-Хилялю” и его болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я хотел, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудовцы, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и нашел друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу страсть и любовь к игре. Ваше будущее будет невероятным, и я всегда буду поддерживать вас», — написал футболист в одной из соцсетей.

Ранее в СМИ сообщали, что Неймар близок к возвращению в «Сантос» на правах аренды. Позднее стало известно, что форвард намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и при этом получить $65 млн, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения трудового соглашения, действующего до лета 2025 года.

Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Неймару диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Из-за травм Неймар провел за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв поле 42 минуты.