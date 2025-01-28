Неймар — о семи матчах за «Аль-Хиляль»: Отдал все силы

«“Аль-Хилялю” и его болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я хотел, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудовцы, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и нашел друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу страсть и любовь к игре. Ваше будущее будет невероятным, и я всегда буду поддерживать вас», — написал футболист в одной из соцсетей.