Александр Кокорин не согласен, что загубил свою карьеру

«Я мог Илоном Маском быть, но играю в футбол. Я считаю, что каждый на своем месте. Люди высказывают: вот он там загубил свою карьеру. Послушайте, там, где я родился, я мечтать не мог, что я за сборную отыграю порядка 50 игр, на два Евро съезжу, на один чемпионат мира. Буду в “Зените”, в “Спартаке” играть, куда вообще не попасть было. И далеко не последним футболистом. У меня скоро 500 матчей официальных будет. Поди плохая карьера?



Понятно, что по потенциалу наверняка можно было добиться большего. Но я тоже говорил об этом: стечение обстоятельств, помощники, которые у меня были… Не всегда было то, что у меня могло получиться. Я мог и закончить. Хорошо, что я вообще заиграл — мог не заиграть по состоянию здоровья в детстве и в дальнейшем по каким-то событиям», — сказал Кокорин.