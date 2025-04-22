В чемпионате Норвегии лучшему игроку матча подарили ягненка

«Брюне» обыграл «Хаугесунн» со счетом 3:1 в 3-м туре чемпионата Норвегии. Это первая победа команды после повышения в классе. Лучшим игроком «Брюне» в этом матче был признан защитник Аксель Крюгер, реализовавший пенальти на 4-й минуте.
В качестве приза Крюгер получил пасхального ягненка. Животное временно вернется на ферму, где будет пастись несколько месяцев. Крюгер получит мясо осенью.
Ранее вратарь «Брюне» был награжден четырьмя упаковками яиц.
«Брюне» — родной клуб Эрлинга Холанда. Норвежский форвард был в системе команды из города на юго-западе страны с 2005-го по 2017 год, после чего перешел в более амбициозный «Мольде».