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В чемпионате Норвегии лучшему игроку матча подарили ягненка

Вернувшийся в элитный дивизион «Брюне» не первый раз удивляет выбором приза лучшему игроку матча.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Брюне» обыграл «Хаугесунн» со счетом 3:1 в 3-м туре чемпионата Норвегии. Это первая победа команды после повышения в классе. Лучшим игроком «Брюне» в этом матче был признан защитник Аксель Крюгер, реализовавший пенальти на 4-й минуте.

В качестве приза Крюгер получил пасхального ягненка. Животное временно вернется на ферму, где будет пастись несколько месяцев. Крюгер получит мясо осенью.

Ранее вратарь «Брюне» был награжден четырьмя упаковками яиц.

«Брюне» — родной клуб Эрлинга Холанда. Норвежский форвард был в системе команды из города на юго-западе страны с 2005-го по 2017 год, после чего перешел в более амбициозный «Мольде».