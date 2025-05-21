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Кокорин проведет в «Арисе» как минимум еще один сезон

«Арис» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Кокориным.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арис" Лимасол"

Соглашение с 34-летним россиянином рассчитано до конца сезона‑2025/26. Ранее сообщалось, что Кокорин может покинуть «Арис» из-за смены вектора развития клуба.

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды. Новый контракт рассчитан ещё на один год. Ну что сказать. Продолжение следует», — сказано в сообщении пресс-службы «Ариса».

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. За это время он провел за клуб 92 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 17 голевых передач. В сезоне-2022/23 Кокорин помог «Арису» впервые в истории стать чемпионом Кипра.

В завершившемся розыгрыше чемпионата страны «Арис» занял второе место, уступив «Пафосу» семь очков.