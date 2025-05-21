Кокорин проведет в «Арисе» как минимум еще один сезон

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды. Новый контракт рассчитан ещё на один год. Ну что сказать. Продолжение следует», — сказано в сообщении пресс-службы «Ариса».