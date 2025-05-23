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Лионель Месси назвал свой самый любимый гол в карьере

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал свой самый любимый гол в карьере. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я забил много голов, которые, возможно, еще более красивые и ценные, в том числе из-за их важности, но удар головой в финале Лиги чемпионов с “Манчестер Юнайтед” всегда был моим любимым», — сказал Месси.

На 70-й минуте финала ЛЧ-2009 Месси выиграл позиционную борьбу у защитника манкунианцев Рио Фердинанда и замкнул головой подачу Хави, поразив ворота Эдвина ван дер Сара. Аргентинец установил окончательный счет матча и во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов.

Художник Рефик Анадол с помощью искусственного интеллекта преобразит этот гол в цифровой арт-объект в рамках благотворительного проекта «Гол в жизни». Премьера работы состоится 11 июня, после чего она будет выставлена на аукционе Christie’s.

Всего за свою карьеру Месси провел 1291 матчей за клубы и сборную, в которых забил 972 гола.