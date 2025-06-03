5 чемпионов, которые располнели после завершения карьеры — и поразили фанатов

Бывшие чемпионы, покорившие Олимпиады, со временем теряют не только форму, но и интерес к тренировкам. У кого-то сказываются гормональные сбои, у кого-то — перемены в жизни и питании. А у некоторых просто начинается долгожданная пауза, когда можно расслабиться. В этой подборке — спортсмены, которые располнели после ухода из большого спорта, но они по-прежнему остаются легендами.
Роналдо — когда гормоны оказались сильнее
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо столкнулся с гормональным нарушением еще до официального завершения своей карьеры в 2011 году.
Врачи обнаружили у него недостаток гормонов щитовидной железы, при котором снижается метаболизм. Уже к началу «нулевых» стало очевидно, что у Роналдо серьезные проблемы с лишним весом. Футболист неоднократно пытался худеть и срывался. А уйдя в отставку, Роналдо располнел еще больше. В «рекордном» 2012 году его вес составил уже около 115 кг.
Сам Роналдо в интервью подчеркивал, что его лишние килограммы — это не лень и не переедание, а проблемы со здоровьем, которые сложно контролировать только силой воли. Судя по снимкам в соцсетях, сейчас футболист смирился со своим лишним весом и просто получает удовольствие от жизни.
Денис Панкратов: от олимпийского золота к 150 килограммам
Один из ярчайших пловцов России, двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов после завершения выступлений нашел себя в роли спортивного комментатора. Вот правда малоподвижный образ жизни привел его к лишнему весу, из-за этого стрелка на весах дошла до 150 кг.
По его словам, проблема возникла из-за привычки много есть, связанной с высокими нагрузками в спорте. Сам спортсмен признает: зеркальное отражение ему больше не нравится. Сейчас он планирует серьезно пересмотреть рацион и вернуться к форме, в которой его помнит страна.
Майкл Джордан: даже легенды могут набрать вес
Баскетбольной звездой первой величины по праву считается Майкл Джордан. На пике карьеры у него даже был личный повар, который готовил ему специальные блюда для восстановления сил и наращивания мышечной массы.
После завершения карьеры в 2003 году фигура Джордана быстро изменилась. Без тренировок и строгого режима под пиджаком появился живот — и скрыть его уже было невозможно, даже за легендарным именем.
Но легенда НБА не стал сдавать позиции и мириться с лишним весом: Джордан вернулся к строгому графику, начал регулярно заниматься и взял себя в руки. В результате он не только вернул форму, но и перестал быть мишенью для папарацци и провокационных заголовков в таблоидах.
Сейчас Джордану 62 года, он по-прежнему отлично выглядит и ведет довольно активный образ жизни.
Евгений Кафельников: сменил теннисный корт на поле для гольфа
После официального завершения карьеры в большом теннисе Евгений всерьез увлекся гольфом. Плюс время от времени он принимает участие в так называемых ветеранских турнирах. Однако этих нагрузок оказалось недостаточно для сохранения былой стройности.
Но в 2016 году Евгений активно взялся за себя, он даже заключил пари со своей дочкой и похудел на 10 кг. Для этого спортсмен сел на строгую диету, отказался от хлеба и колбасы и стал регулярно ходить в зал.
Правда последнее время Евгений уже не выкладывает фото из тренажерного зала, и выглядит как среднестатистический российский мужчина средних лет. Поэтому узнать в нем сейчас бывшую первую ракетку мира довольно трудно.
Уэсли Снейдер: от успеха на поле к внутреннему кризису и весу в 120 кг
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер завершил карьеру в большом футболе в 2019 году. После 17 лет напряженных тренировок, строгих диет и высоких нагрузок он решил расслабиться — и как признается сам экс-футболист дал себе полную свободу в еде. В результате его вес увеличился почти вдвое: с привычных 67 кг до внушительных 120 кг.
Снейдер столкнулся не только с потерей своей подтянутой формы. Болезненный развод, финансовые проблемы, неудачные бизнес-проекты — все это стало началом личного кризиса, затяжной депрессии и, как итог, привело к стремительному набору веса. Однако сам Снейдер чувствует себя довольно комфортно в новом облике и сидеть на диетах не планирует.
Завершение карьеры — не только про прощание со спортом, но и про новые вызовы. Лишний вес у бывших чемпионов — не повод для осуждения, а скорее напоминание: за красивыми формами всегда стоит система, дисциплина и высокая цена. И даже если тело уже не как прежде — их достижения навсегда останутся частью спортивной истории, о которых помнят миллионы людей.
Автор: Виктория Фурсова