5 чемпионов, которые располнели после завершения карьеры — и поразили фанатов

Бывшие чемпионы, покорившие Олимпиады, со временем теряют не только форму, но и интерес к тренировкам. У кого-то сказываются гормональные сбои, у кого-то — перемены в жизни и питании. А у некоторых просто начинается долгожданная пауза, когда можно расслабиться. В этой подборке — спортсмены, которые располнели после ухода из большого спорта, но они по-прежнему остаются легендами.