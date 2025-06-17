Спорт по наследству: 4 истории про сыновей чемпионов, которые уже выигрывают турниры

Иногда известная фамилия может стать тяжелым грузом, но герои этой статьи доказывают обратное. Да, у них особенные условия, доступ к лучшим тренерам, клубам и экипировке. Но на турнирах неважно, кто твой отец, если ты не попадешь по мячу или не удержишь равновесие в шаге. Именно это делает их путь интересным: они не просто дети, они уже амбициозные спортсмены. Возможно, через пару лет их можно будет увидеть на Олимпиаде, в топ-лигах или на обложках спортивных журналов не с пометкой «сын известного отца», а как самостоятельную личность.