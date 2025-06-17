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Спорт по наследству: 4 истории про сыновей чемпионов, которые уже выигрывают турниры

Они родились в семьях легенд и могли бы купаться в лучах родительской славы. Но вместо этого выбрали ежедневные тренировки. Сегодня дети известных спортсменов уже выигрывают турниры и уверенно прокладывают собственный путь к вершине.

Коллаж Александра Овечкина с сыном и Александра Плющенко
Рассказываем о детях звезд спорта, унаследовавших волю к победе.Источник: Соцсети

Быть ребенком великого спортсмена — задача не из простых. С одной стороны — открытые двери, личные тренеры и доступ к лучшим школам. С другой — постоянные сравнения, давление фамилии и чужие ожидания. Их имена уже звучат на юниорских турнирах, их стиль игры обсуждают в соцсетях, а знаменитые родители поддерживают с трибун, потому что теперь они в роли зрителей и главных болельщиков.

Сергей Овечкин: на льду с 3 лет

Коллаж Сергея Овечкина
Сергей Овечкин.Источник: Соцсети

Когда папа — звезда мирового хоккея, появление детей на льду вопрос времени. Старший сын Александра Овечкина — Сергей уже занимается хоккеем, участвует в турнирах и собирает десятки тысяч просмотров своих бросков.

Ближе к трем годам Овечкин-младший вышел на лед и с тех пор тренируется регулярно. Первый гол он забил в четыре года. Интернет буквально разорвался от видео, где маленький хоккеист с номером папы на спине делает бросок в одно касание. В комментариях шквал эмоций: «Новый Ови на подходе».

Мама, модель и актриса Анастасия Шубская, поддерживает сына на трибунах, папа — рядом на льду. Овечкин-старший признается, что не давит и не заставляет сына тренироваться. Сергей, тем временем, уже играет на товарищеских матчах детско-юношеского хоккейного турнира «Ovi Cup», забивает, делает передачи и демонстрирует уверенную технику.

Ромео Бекхэм: футбол вместо моды

Коллаж Ромео Бекхэма
Ромео Бекхэм.Источник: Соцсети

Расти с фамилией Бекхэм — двойная ответственность, все равно что родиться с футбольной бутсой и журналом «Vogue» в руках. Ромео Бекхэм, один из четырех детей знаменитого футболиста, с юного возраста пробовал себя в модельном бизнесе и довольно успешно. В 10 лет принял участие в рекламной кампании для «Burberry Kids», но миновать футбольное поле Ромео так и не удалось.

Карьера Бекхэма-младшего началась в академии «Арсенала». 2021 году Ромео подписал контракт с «Интер Майами II» — клубом команды, совладельцем которой является отец. Он дебютировал в профессиональном матче против «Торменты» и даже отдал голевую передачу. Позже тренировался в молодежной команде «Брентфорда» в Англии, и даже успел отметиться на товарищеских играх клуба.

«Я всегда чувствую давление, но на поле стараюсь быть просто Ромео», — признавался он в интервью. Свою футбольную карьеру второй сын Дэвида Бекхэма завершил в 2024 году, после окончания годового контракта с клубом.

Чарли Вудс: юный гений гольфа

Чарли Вудс с семьей
Чарли Вудс.Источник: Соцсети

Чарли Вудс, 16 летний сын легендарного гольфиста Тайгера Вудса, уверенно прокладывает свой путь в мир спорта. Уже сейчас на его счету победы в нескольких юниорских турнирах США, таких как «US Kids Golf» и «Hurricane Junior Golf Tour».

В декабре 2022 года Чарли впервые поразил публику на семейном турнире, где выступал в паре с отцом. Несмотря на возраст, он занял второе место, обойдя многих взрослых участников, хоть и проиграл отцу. Поражает не только физическая техника Чарли, но и ментальная устойчивость: юноша спокойно справляется с давлением.

Американские комментаторы признают: «Мальчик знает, что делает». Он тренируется в закрытых академиях и участвует в различных турнирах. В одном из интервью Тайгер говорил: «Я его отец, а не тренер. Мое дело — поддерживать».

Александр Плющенко: новая звезда в семье

Коллаж Александра Плющенко
Александр Плющенко.Источник: Соцсети

Александр Плющенко, больше известный как Гном Гномыч, сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, стал известным еще до своего рождения. Уже в 2 года его поставили на коньки, а в 4 он уже уверенно держался на льду.

Плющенко-младший тренируется в элитной академии «Ангелы Плющенко», где у него личные хореографы и тренеры. Ежедневно проводит на льду по 2−3 часа, оттачивая прыжки, шаги и постановку рук. Судьи отмечают у него артистизм и эмоциональность исполнения — качества, унаследованные от отца, но выраженные уже в своей собственной манере.

Александр уже успел выступить на региональных и окружных детских турнирах в Москве и Московской области в категории до 12 лет. Там он несколько раз занимал призовые места, включая победу в одном из соревнований. В интервью Яна рассказывала, что у сына уже есть «любимая дорожка шагов» и «особая музыка, под которую он лучше катается».

Иногда известная фамилия может стать тяжелым грузом, но герои этой статьи доказывают обратное. Да, у них особенные условия, доступ к лучшим тренерам, клубам и экипировке. Но на турнирах неважно, кто твой отец, если ты не попадешь по мячу или не удержишь равновесие в шаге. Именно это делает их путь интересным: они не просто дети, они уже амбициозные спортсмены. Возможно, через пару лет их можно будет увидеть на Олимпиаде, в топ-лигах или на обложках спортивных журналов не с пометкой «сын известного отца», а как самостоятельную личность.

Автор: Ольга Бессонова