Бекхэм уже не тот — и в этом его сила: путь из секс-символа в миллиардного бизнесмена

«Мой стиль изменился так же, как изменился я сам. Раньше мне нравилось пробовать все, теперь я ценю комфорт и качество», — как-то заметил Бекхэм. И это действительно так. Он может появиться на открытии Недели моды в безупречном смокинге, а на следующий день опубликовать фото в простой рабочей одежде на своей загородной ферме — и в обоих случаях выглядеть абсолютно органично.