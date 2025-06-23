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Любовь на выносливость: 5 спортивных пар, которые пережили скандалы и остались вместе

Этим парам пришлось столкнуться с преследованием прессы, оскорблениями хейтеров, слухами и громкими ссорами. Но даже это не разрушило их чувства, а только укрепило союз.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Евгений Плющенко и Яна Рудковская c детьми.
Источник: legion-media

Сегодня их отношения выглядят как нерушимая крепость, но на долю этих спортсменов выпало немало испытаний в личной жизни. За каждым их словом и шагом следят камеры, просто не оставляя права на ошибку. Достается даже их возлюбленным: хейтеры и слухи преследуют звездные пары всюду. Мы рассказываем о тех, кто смог пережить скандалы и пересуды и остаться вместе вопреки всему.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко.Источник: Соцсети

Роман футболиста и модели начался с громкой драмы: ведь за разрывом Дмитрия с предыдущей женой следила вся страна. Армия поклонниц Ольги Бузовой была готова буквально растерзать Анастасию, обвиняя ее в распаде семьи «тарабузиков».

После официального развода с телеведущей спортсмен очень быстро стал появляться в свете с Костенко, а спустя год и вовсе купил ей «то самое» кольцо. Но вместе с теплыми поздравлениями на модель посыпались оскорбления. Девушка делилась: она знала, что ее ждет, ведь Дмитрий предупреждал: им не избежать сплетен и зависти. Хейтеры не сомневались — третий брак Дмитрия продлится совсем недолго. Но вопреки всему пара вместе уже 7 лет и у них растут четверо детей.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.Источник: Соцсети

За личной жизнью Роналду пристально следят миллионы людей по всему миру. Завидный холостяк долгое время встречался с супермоделью Ириной Шейк, а сейчас счастлив в отношениях с Джорджиной Родригес.

До встречи с топовым футболистом в 2016 году девушка работала продавцом в модном бутике. Она вспоминает: в те времена утром она приезжала на работу на автобусе, а вечером за нею заезжал Роналду на «Бугатти»… История аргентинской золушки до сих пор не дает покоя поклонникам и СМИ: пару преследуют слухи об изменах Роналду, отношениях по контракту и «наигранности». Однако Криштиану и Джорджина выглядят очень счастливыми и вместе воспитывают пятерых детей.

Судя по всему, девушка относится к домыслам об их расставании философски: «Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты им верят», — пишет девушка в своих социальных сетях.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Анна Курникова и Энрике Иглесиас.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас.Источник: Соцсети

Говорят, что отношения русской спортсменки и испанского певца зародились в 2001 году, на съемках клипа на песню «Escape». Правда, начиналось все не слишком гладко: на площадке даже вспыхнул скандал. По сюжету пара должна была «сыграть в чувства» и страстно целоваться в кадре. Но выяснилось, что на губе у теннисистки выскочило воспаление и Энрике наотрез отказался от поцелуев, заявив, что не хочет «заразиться». Девушка была в ярости, но ей пришлось остаться — контракт есть контракт. Съемки все-таки состоялись, а между парой явно промелькнула искра.

«Она красивая, талантливая, прекрасная теннисистка. Не нужно быть хорошим актером, чтобы целовать Анну и выглядеть убедительно», — делился Энрике в программе MTV. Пару стали замечать вместе и вскоре они перестали скрывать отношения. Сейчас у них трое детей и больше 20 лет совместной жизни за плечами.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Евгений Плющенко и Яна Рудковская.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская.Источник: Соцсети

Олимпийский чемпион и легендарный продюсер познакомились 18 лет назад на фестивале «Русская зима» в Лондоне. Так началась их история любви, которая привела к крепким отношениям и рождению двух сыновей. Сейчас Плющенко и Рудковскую трудно представить друг без друга, но они признаются: бывало всякое.

Скандал в прессе разгорелся в 2008 году, когда спортсмен не поддержал любимую в проекте «Звездный лед». Яна была одной из самых ярких участниц проекта, а Евгений — членом жюри. А когда судьи выставили ей низкие баллы за выступление, Евгений не стал защищать Рудковскую. Ей пришлось покинуть проект — от обиды женщина расплакалась прямо на сцене…

Правда после стало известно, что дело тут не только в принципиальности фигуриста: оказалось, что Яна продолжала репетировать и выступать, несмотря на болезнь и высокую температуру. И низкие оценки от мужчины были оправданы не только качеством ее выступления, но и заботой. Евгений лишь хотел, чтобы она переключилась на себя и свое здоровье.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм.
Дэвид и Виктория Бекхэм.Источник: Соцсети

Эту пару называют одной из самых красивых в мире: у бывшей солистки Spice Girls и футболиста четверо детей. Однако их брак мог рухнуть еще в первые годы: когда СМИ запестрели сообщениями об интрижке спортсмена с его личной помощницей Ребеккой Лус.

Это случилось в 2003 году — тогда Дэвид перешел в клуб «Реал Мадрид» и переехал в Испанию. Виктория же временно осталась с маленькими детьми в Великобритании. Пресса подловила Бекхэма за поцелуями с Лус и фонтанировала грязными подробностями, подливала масла в огонь и сама Ребекка… Но Виктория, вместо того чтобы подать на развод, собрала вещи, детей и переехала в Мадрид.

«Я даже не могу передать вам, как это было тяжело и как это повлияло на меня. Переезд за границу, чтобы поддержать Дэвида, был кошмаром для семьи, за нами повсюду следила пресса», — вспоминает женщина. Полузащитнику удалось заслужить прощение жены: и в прошлом году пара отметила 25 лет совместной жизни.

За время долгих отношений случается всякое, но, когда скандал становится достоянием общественности, справиться с ним становится еще сложнее. Эти истории подтверждают: иногда трудности действительно укрепляют чувства.

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