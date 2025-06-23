Любовь на выносливость: 5 спортивных пар, которые пережили скандалы и остались вместе

Говорят, что отношения русской спортсменки и испанского певца зародились в 2001 году, на съемках клипа на песню «Escape». Правда, начиналось все не слишком гладко: на площадке даже вспыхнул скандал. По сюжету пара должна была «сыграть в чувства» и страстно целоваться в кадре. Но выяснилось, что на губе у теннисистки выскочило воспаление и Энрике наотрез отказался от поцелуев, заявив, что не хочет «заразиться». Девушка была в ярости, но ей пришлось остаться — контракт есть контракт. Съемки все-таки состоялись, а между парой явно промелькнула искра.